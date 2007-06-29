Тимошенко точно знає, що це косметикою не приховаєш

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що разом із достроковими парламентськими виборами слід провести референдум щодо нової редакції Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Києві.

«Мені здається, що слід на загальноукраїнському референдумі запитати у людей, яку форму правління вони хочуть мати – президентську чи парламентську. Непогано було б, якщо б про це у людей запитали на цих дострокових парламентських виборах, якщо у політиків на це є воля. Ми підтримуємо такий крок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, за останні роки політики, “підлаштовуючи текст Конституції”, зробили його неможливим для нормального державного управління.

«Наша політична сила глибоко переконана, що цей текст вже далі не можна «марафетити», - це не «марафетиться», косметикою це не приховаєш, потрібно набратися мужності всім політикам і розробити нову редакцію Конституції», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що сьогодні серед політиків є суперечності щодо моделі державного управління – парламентської або президентської форми. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що обидві моделі Конституції, якщо вона збалансована і гармонійно побудована з системою противаг і балансів, мають право на життя. “Але це мають визначити не політики, а суспільство”, - наголосила лідер БЮТ.