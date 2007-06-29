Чернігівська облрада стала на захист губернатора
Сесія скликана як виняткова
У Чернігові розпочалась позачергова сесія облради, яку скликала голова Наталія РОМАНОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд депутатів виноситься лише одне питання - про ситуацію в області у зв’язку із заявою голови ОДА Миколи ЛАВРИКА та звернення депутатів облради до Президента та прем’єр-міністра України.
Як зазначила голова облради, сесія скликана як виняткова. Присутні на ній 60 депутатів із 90.
«Сесія легітимна і правомочна», - наголосила Н.РОМАНОВА.
М.ЛАВРИК у засіданні сесію участі не бере.
Як повідомлялося раніше, голова Чернігівської ОДА М.ЛАВРИК написав заяву про відставку у зв’язку з неможливістю виконувати свої обов’язки.
В облдержадміністрації продовжує працювати комісія Секретаріату Президента. Її представник також присутній на сесії облради.