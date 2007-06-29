Тимошенко хоче звільнити Черновецького

Блок Юлії Тимошенко ініціюватиме відставку мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня, які виступили проти забудови скверу фірмою «Кроун».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я вимагаю від всіх політичних сил, які присутні в Київраді, проголосувати одностайно за усунення з посади мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо політичні сили, представлені в Київраді, не проголосують за відставку міського голови, БЮТ по всьому Києву розповсюдить мільйони листівок та спецвипусків своїх газет про те, як «лідери партій захищають киян».

Коментуючи ситуацію, вона зазначила, що в ніч з 27 на 28 червня близько 100 молодиків побили жителів прилеглих до майбутнього будівельного майданчика будинків кувалдами та «заточками».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, мешканці будинків оточили сквер для того, щоб попередити його забудову. Внаслідок цього інциденту, зазначила лідер БЮТ, 13 осіб було госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами. Водночас вона наголосила, що співробітники міліції приїхали до місця події лише через годину, а приблизно за 5 хвилин до їх появи особам, які били людей, надійшли телефонні дзвінки з попередженнями про наближення співробітників міліції, в результаті хулігани зникли з місця події, а декількох нападників, який вдалося затримати самим мешканцям, за наявною у лідера БЮТ інформацію, було відпущено.

У зв’язку з цими подіями, Ю.ТИМОШЕНКО не виключає, що столична міліція тісно пов’язана з представниками «земельної мафії» в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою взяти під особистий контроль розслідування цього інциденту, також лідер БЮТ вимагає від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА провести відповідне розслідування факту побиття людей і розглянути доцільність перебування на посаді керівника столичної міліції.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що її політична сила контролюватиме розслідування цієї справи, а також надасть необхідну юридичну допомогу постраждалим внаслідок інциденту людям. Разом з тим, юристи від БЮТ залишають за собою право звернутися до суду щодо бездіяльності столичної міліції в розслідуванні інциденту, який трапився на вул. Березняківській.

У черговий раз, звертаючись до лідерів політичних партій, зокрема до Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА, Ю.ТИМОШЕНК;О сказала: «У нас є «Народна самооборона», так допомагайте народу оборонятися».

Продовжуючи свій коментар ситуації, яка склалася в Києві зі зміною столичною влади після останніх виборів мера, лідер БЮТ зауважила, що з приходом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаду міського голови Києва в столиці масово поширилась корупція, пов’язана з наданням земельних ділянок. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, за час керівництва Києвом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, фактично за хабарі було роздано 565 га землі, внаслідок чого міський бюджет недоотримав, за приблизними підрахунками БЮТ, 11,3 млрд. грн., що фактично становить річний бюджет столиці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Блоку Віталія Кличка, напад на наметове містечко протестуючих проти забудови на масиві Березняки було здійснено 27 червня, о 4-й год. ранку.

За даними Блоку Кличка, земельна ділянка площею 0,38 га у зеленій зоні загального користування житлового масиву Березняки по вул. Березняківській, 12, у Дніпровському районі Києва була передана будівельній компанії «Кроун» рішенням Київської міської ради №484/644 від 29 травня 2003 року для будівництва житлового будинку із вбудованими приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом.

Мешканці масиву протестують проти забудови з 2004 року. Починаючи з 2006 року, у сквері постійно діє наметове містечко, в якому чергує близько 20 осіб.