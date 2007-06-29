Тимошенко стверджує, що записи її розмови з Ющенком - підробка

Лідер БЮТ Юлія ТИОШЕНКО заявляє, що поява в Інтернеті записів начебто її розмов з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО є “брудними передвиборчими технологіями”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Таких розмов не було. Я думаю, що це старт виборчої кампанії і старт брудних технологій», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши при цьому, що у неї з Президентом повне взаєморозуміння.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Інтернеті з`явилися записи і розшифровки, телефонної розмови, що нібито, мала місце мыж Президентом та лідеркою БЮТ. У розмові Віктор Ющенко в досить різкій формі висловлював претензії до Юлії Тимошенко з приводу змісту одного з її інтерв`ю. А також звинуватив Тимошенко в прагненні відібрати його місце.