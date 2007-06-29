Симоненко знає, навіщо Ющенку двопалатний парламент?

15:32, 29 червня 2007
Політика
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Лідер КПУ коментує ініціативи Президента

Двопалатний парламент потрібен Президенту України Віктору Ющенко виключно для того, щоб, скориставшись своїм правом призначати губернаторів, встановити повний контроль над Верховною Радою і таким чином звести нанівець будь-яке волевиявлення людей під час виборів. Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко, коментуючи ініціативу глави держави про впровадження двопалатного парламенту.

"Двопалатний парламент при збереженні інституту президента – це пряма дорога до знищення демократії, пряма дорога до диктатури", - сказав він.

РБК-Україна

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