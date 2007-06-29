До Пінчука приїхав Білл Клінтон

Сьогодні о 14:00 в Україні приземлився літак з екс-президентом Сполучених Штатів Америки на борту. Уїльям Джефферсон Клінтон прибув на запрошення засновника "Ялтинської Європейської Стратегії" (YES) Віктора Пінчука.

Як повідомили ЛігаБізнесІнформ в прес-службі В.Пінчука, У.Дж.Клінтон приїхав до Криму для участі в роботі 4-го щорічного саміту YES, де він візьме участь в першому пленарному засіданні саміту.

Нагадаємо, що “Ялтинська Європейська Стратегія” - міжнародна організація, метою якої є сприяння зближенню України з Європейським Союзом. Захід проходить за участю політиків, дипломатів, громадських діячів а також представників бізнесу з країн ЄС, США, України і Росії. Цього року в роботі 4-го саміту крім У.Дж.Клінтона беруть участь Президент України Віктор Ющенко, екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, екс-президент Польщі Олександр Квасьневській, Прем`єр-міністр Словенії Янез Янша та інші.