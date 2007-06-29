Регіонали вважають, що опозиція може зірвати вибори

Представник Партії регіонів Володимир ЗУБАНОВ вважає, що дострокові парламентські вибори 30 вересня будуть зірвані, якщо опозиція не дотримається взятих на себе зобов’язань.

Про це він повідомив в інтерв’ю радіо «Свобода».

За словами В.ЗУБАНОВА, коли три керівники держави підписували угоду про позачергові вибори, там була написано, що опозиція складає мандати.

«Це означало, що нові кандидати у депутати не зайдуть, і дійсно у парламенті не буде 300 голосів. Але ми бачимо, що юридично це не така проста процедура. Зараз все буде залежати від ЦВК. Якщо вона ухвалить рішення дозволити депутатам від Партії промисловців та підприємців зайти до зали та прийняти присягу, ніяких юридичних приводів для проведення позачергових виборів не буде», – сказав депутат.

У свою чергу член БЮТ Олега БІЛОРУС вважає, що проведенню позачергових парламентських виборів сьогодні вже нічого не може завадити. «Теоретично можна вигадати багато причин, але практично це майже неможливо. Вибори відбудуться за будь-якої політичної погоди. Це розуміють уже всі. Ті, що дуже хотіли зірвати вибори, вони вже знаходять у них свій інтерес», - сказав О.БІЛОРУС.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня прес-служба ПППУ повідомила, що партія не збирається погоджуватися з „обнулінням” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року і продовжує відстоювати свої інтереси в суді.

11 червня члени ЦВК заявили на брифінгу, що Центральна виборча комісія не може обнулити списки, а також визнати обраними нових депутатів через відсутність законодавчої бази.

Депутати від ПППУ, включені до виборчого списку блоку «Наша Україна», у разі ухвалення рішення ЦВК про обнуління списків «Нашої України» і відмову в реєстрації їхніх кандидатів народними депутатами, мають намір оскаржити це рішення в суді.