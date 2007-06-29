Шредер просить Україну тісніше співпрацювати з Росією

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав Україну тісніше співпрацювати з ЄС та Росією в сфері постачання енергоресурсів до Європи. Про це він заявив сьогодні на щорічній зустрічі в Ялті "Ялтинська європейська стратегія". Г.Шредер також назвав Росію більш надійним постачальником енергоносіїв до Європи, ніж країни Північної Африки та Азії.

Водночас Г.Шредер зазначив, що важливим є встановити чітку стратегію постачання енергоносіїв до Європи. Таке постачання, на його думку, не має бути одностороннім, необхідна кооперативна форма співробітництва між виробниками, постачальниками та споживачами енергоносіїв. При цьому Г.Шредер зазначив, що РФ завжди була надійним постачальником енергоносіїв, навіть у часи холодної війни.

РБК-Україна