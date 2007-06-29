Яценюк хоче ”побачити знаки”

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК констатує, що Українській державі зараз потрібно побачити конкретні орієнтири і знаки, які вкажуть, коли Україна стане повноправним членом Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на 4-у саміті Ялтинської Європейської стратегії (YES) в Лівадійському палаці.

«Нам потрібно побачити знаки, які покажуть, коли Україна стане повноправним членом Євросоюзу», - відзначив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він заявив, що вступ України до Євросоюзу може відбутися не «прямо зараз». За його словами, для цього потрібно декілька років, упродовж яких Україна зробить кроки із вступу в ЄС. За його словами, українська держава повинна «фізично» мати всі підстави для такого вступу.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, МЗС, а також і керівництво України, зробило багато на цьому шляху, зокрема, він вказав, що спрощення візового режиму - це один з кроків на шляху до Євросоюзу.

Глава МЗС, звертаючись до присутніх, нагадав, що в 1945 році Україна стала членом ООН саме після зустрічей, проведених в Лівадійському палаці, і висловив сподівання, що всі присутні на саміт YES через деякий час обговорюватимуть саме в цьому палаці конкретні кроки із вступу країни до Європейського Союзу.