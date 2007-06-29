Квасневський - ”в розпачі” від часів президентства Кучми

Європа не може прийняти концепцію перманентної політичної кризи в Україні. Про це екс-президент Польщі Олександр Квасневський заявив сьогодні на щорічній зустрічі в Ялті "Ялтинська європейська стратегія". Він зазначив, що перебуває "в розпачі" від того, що після часів президентства Леоніда Кучми в Україні не припиняється перманентна криза.

О.Квасневський також не погоджується на роль України як містка між Європою та Росією, оскільки РФ є самодостатньою країною. Водночас він закликав Україну проводити збалансовану політику по відношенню до Росії та ЄС.

О.Квасневський також розкритикував концепцію зовнішньої політики РФ відносно Євросоюзу. Звертаючись до посла Росії в Україні Віктора Чорномирдіна, він попросив його приділяти більше уваги культурній та просвітницькій діяльності РФ в Центральній Європі. Зокрема він запитав В.Чорномирдіна: "Що ви зробили для підтримки російської культури і мови в країнах Центральної Європи? Нічого". О.Квасневський також закликав Росію не розглядати Україну як політичний вакуум.

РБК-Україна