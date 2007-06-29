Віце-президент Європарламенту назвав ”реалістичну” дату вступу України до ЄС

Віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ вважає, що Україна може вступити в ЄС у 2020 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на 4-му щорічному саміті Ялтинської європейської стратегії (YES). в Лівадійському палаці.

“2020 рік є реалістичною датою (вступу України до ЄС), – сказав М.СІВЕЦЬ.

Він зазначив, що від ЄС до України надходять “гарні сигнали”. Одним з таких сигналів він назвав переговори про посилену угоду між Україною та ЄС. “Нам потрібна нова мета, нова суть наших відносин”, – сказав віце-президент Європарламенту.

Він закликав Україну активніше вести переговори з ЄС, “тому що з європейського боку є бажання підписати цю угоду”.