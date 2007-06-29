Квасневський: Ваші проблеми? Розв’язуйте їх самі...

Колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ вважає, що європейські країни не повинні втручатись у вирішення парламентської кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час 4-го саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES).

О.КВАСНЕВСЬКИЙ нагадав, що представників європейських країн було запрошено в 2004 році до України, коли там була криза, проте сьогодні допомога європейських держав, на його думку, Україні не потрібна.

«Сьогодні в Україні парламентська криза. Ви повинні вирішити її самі. Скільки можна нам втручатись у ваші проблеми? Розв’язуйте їх самі», - сказав він.

За словами екс-президента Польщі, для Європи стане великим подарунком той день, коли Україна, нарешті, скаже, що у неї в країні настала стабільність. При цьому О.КВАСНЕВСЬКИЙ відзначив, що бажає Українській державі швидше знайти стабільність. «Я хочу, щоб Україна стала стабільною», - заявив він.

Зі свого боку віце-президент Європейського парламенту, член правління YES Марек СІВЕЦЬ додав, що якщо в ситуації в Україні не може розібратися навіть Конституційний Суд України, то як же в ній можуть розібратися сторонні спостерігачі.

Він наголосив, що Україні потрібно самій розв’язувати свої внутрішні проблеми.