Кучма знайшов ”абсолютний позитив” у ініціативі Ющенка

Колишній Президент України Леонід КУЧМА підтримує ідею, висловлену нинішнім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ, про створення двопалатного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив журналістам у Лівадії.

На запитання, як він ставиться до цієї ідеї, Л.КУЧМА відзначив: «Абсолютно позитивно».

За його словами, якщо хтось в Україні розумно ставиться до майбутнього країни, то він має підтримати ідею В.ЮЩЕНКА про двопалатний парламент.

За словами Л.КУЧМИ, зараз регіонам України потрібно дати більше самостійності, і це можна досягнути шляхом створення двопалатного парламенту.

При цьому Л.КУЧМА нагадав, що за часів свого президентства він також виступав з ініціативою створення двопалатного парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту. «Це дасть змогу укріпити представництво регіонів у законодавчому органі і підвищити відповідальність і якість законотворчості», - вважає В.ЮЩЕНКО.