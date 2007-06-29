Кучма знайшов ”абсолютний позитив” у ініціативі Ющенка
Екс-президент нагадав, хто був першим
Колишній Президент України Леонід КУЧМА підтримує ідею, висловлену нинішнім главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ, про створення двопалатного парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив журналістам у Лівадії.
На запитання, як він ставиться до цієї ідеї, Л.КУЧМА відзначив: «Абсолютно позитивно».
За його словами, якщо хтось в Україні розумно ставиться до майбутнього країни, то він має підтримати ідею В.ЮЩЕНКА про двопалатний парламент.
За словами Л.КУЧМИ, зараз регіонам України потрібно дати більше самостійності, і це можна досягнути шляхом створення двопалатного парламенту.
При цьому Л.КУЧМА нагадав, що за часів свого президентства він також виступав з ініціативою створення двопалатного парламенту.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту. «Це дасть змогу укріпити представництво регіонів у законодавчому органі і підвищити відповідальність і якість законотворчості», - вважає В.ЮЩЕНКО.