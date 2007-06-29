Черновецький обурений заявою Тимошенко

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обурений заявою лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про причетність його команди до будівництва на Березняках, де було побито громадян.

Про це йдеться у заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Київської міськдержадміністрації.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що “вкрай обурений ситуацією навколо зведення новобудови по вулиці Березняківській, 12, де через корумповану політику бюрократичного режиму попереднього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, постраждали звичайні кияни. У виділенні земельної ділянки під будівництво винна зграя ділків пана ОМЕЛЬЧЕНКА, яка повністю нехтувала інтересами киян при виділенні ділянок під забудову”.

Мер столиці також висловлює невдоволення тим, що на проблемах звичайних киян “постійно роблять голослівні провокації деякі політики, на яких чекає політичне забуття, а на деяких і кримінальна відповідальність”. “Голослівна і безпідставна заява Юлії ТИМОШЕНКО про причетність моєї команди до будівництва по вулиці Березняківській, 12 суперечить здоровому глузду, елементарному логічному мисленню і не має жодного обґрунтування”, - наголошує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він нагадує, що дозвіл на це будівництво видала сесія Київради попереднього скликання ще у травні 2003 р., і всі дозволи на будівництво фірма «Кроун» отримала. “Але, з вини голови Дніпровської райдержадміністрації Олександра СОТНИКОВА у цьому мікрорайоні не проводилися громадські слухання”, - зазначається у заяві мера.

За його словами, “це не перший випадок зневаги О.СОТНИКОВА до мешканців Дніпровського району, адже він постійно не рахується з думкою тих, на чиє благо потрібно працювати”. З цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно направив лист-звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити О.СОТНИКОВА з посади керівника району та притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Мер столиці нагадує киянам, що саме завдяки його втручанню, “у 2005 році попередній владі довелося відмінити своє незаконне та корумповане рішення по виділенню землі в районі Березняківського масиву”.

Попри всі необгрутновані заяви, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє й надалі працювати в інтересах киян.

Він наголошує на незмінності своєї позиції: незалежно від того, хто зацікавлений у забудові, якщо роботи ведуться з порушеннями і обмежують права мешканців, будівництво необхідно зупиняти. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що для нього це принципово важливе питання.

Мер Києва також стверджує, що особисто постійно контролює будівництво усіх об’єктів і обіцяє кожному жителю міста, що без узгодження з мешканцями дозволи на будівництво видаватися не будуть.

Разом з тим, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ надзвичайно обурений “політиканством деяких політичних блазнів, які нічого не зробили для киян, але з задоволенням використовують будь-який привід для передвиборчого піару”.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголошує, що завдяки його роботі на посаді мера української столиці “вперше в історії Києва було відмінено дуже велику кількість корумпованих рішень бюрократичної команди Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА”. “Це стало можливим завдяки моїй принциповій позиції, і я запевняю киян, що й надалі вона залишиться незмінною”, - зазначає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 27 на 28 червня на вул. Березняківській у Києві невідомі побили людей, які боролися проти забудови скверу. Внаслідок цього інциденту 13 осіб було госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами.

Сьогодні, 29 червня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що очолюваний нею блок ініціюватиме відставку мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через масове побиття людей на вул. Березняківській в ніч з 27 на 28 червня, які виступили проти забудови скверу фірмою «Кроун».

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.