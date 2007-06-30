Ющенко висловить свою думку щодо актуальних подій тижня
09:22, 30 червня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби Президента
30 червня, о 18.00 в ефір Національної радіокомпанії України вийде щотижнева радіопрограма «Акценти Президента»: погляд глави держави на актуальні події тижня.
Як повідомляє прес-служба глави держави, стрижнем програми 5-хвилинного формату є пряма мова Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу найактуальніших подій тижня, що минає.
«Акценти Президента» виходять щосуботи о 18.00 на хвилях Українського радіо з повтором вранці у неділю о 10.00.
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