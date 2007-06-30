Пінчук радить допитливим звертатися до Кучми

Відомий український бізнесмен Віктор ПІНЧУК виключає свою пряму участь у будь-якому політичному проекті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПІНЧУК заявив сьогодні на прес-конференції в Лівадії (Велика Ялта, Крим).

«Я хочу сказати вам чесно, я виключаю свою пряму участь у політичному проекті», - підкреслив він.

При цьому він зазначив, що не збирається балотуватися й до Верховної Ради (В.ПІНЧУК – народний депутат III і IV скликань – УНІАН).

«Я не планую повертатися до парламенту, це виключено», - підкреслив він.

Разом із тим, бізнесмен зазначив, що хотів би посприяти появі в Україні політиків нової формації. На запитання журналістів, чим саме посприяти – фінансами, він сказав – ні, ідеями.

Він також зазначив, що мета фонду Віктора Пінчука - поява в Україні політиків нової формації й модернізація політичних процесів у країні.

На запитання журналістів, чи не збирається повернутися в політику тесть В.ПІНЧУКА, колишній Президент України Леонід КУЧМА, бізнесмен відповів, що ніхто з членів сім`ї в політику повертатися не збирається.

При цьому порадив такі запитання адресувати самому Л.КУЧМІ.