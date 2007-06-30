Прихильники Вітренко прорвали кордон міліції, протестуючи проти 100-річчя Шухевича

Близько 400 супротивників святкування 100-річчя від дня народження командира Української повстанської армії Романа Шухевича спробували пройти з Майдану Незалежності на Європейську площу. Колона з прапорами Прогресивної соціалістичної партії України з табличками "Шухевич - убивця" була зупинена співробітниками спецпідрозділу "Барс".

Колона вступила в сутичку з «Барсом» внаслідок чого одна людина була затримана, проте саму колону пропустили далі в супроводі міліції.

Представники націоналістичних організацій в зіткненні не брали участі.

Як заявила в інтерв`ю РІА Новости лідер ПСПУ Наталія Вітренко, яка очолювала колону", цю акцію проводять партії "Київська Русь" і "Відродження українського села". Вітренко повідомила, що напередодні Шевченківський райсуд Києва заборонив проводити на майдані Незалежності акції ПСПУ, Комуністичної партії і Української національної асамблеї.

Водночас за її словами, заборони на проведення акції партій "Київська Русь" і "Відродження села" не було. За словами Вітренко, мітинговці хотіли пройти від майдану Незалежності вулицею Грушевського до Будинку офіцерів, де відбуваються основні заходи ювілею за участю ветеранів УПА, і повернутися назад.

Дії міліції Вітренко назвала провокацією. Виступаючи перед мітинговцями, вона назвала затримку "мирної колони" "озброєною міліцією" порушенням прав громадян і конституції.