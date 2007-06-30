Як можна використати день виборів

Депутати Дніпродзержинської міської ради ухвалили рішення про проведення позачергових виборів міського голови. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпродзержинської міськради.

Депутати вважають за доцільне, щоб вибори міського голови Дніпродзержинська відбулися одночасно з достроковими виборами до Верховної Ради 30 вересня. 2007 року. Водночас остаточне рішення про проведення позачергових виборів мера міста повинна прийняти, згідно з законодавством, саме Верховна Рада України.

Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року міський голова Дніпродзержинська Олег ЗАХОРОЛЬСЬКИЙ добровільно пішов у відставку.

Населення Дніпродзержинська становить 253 тис. жителів.