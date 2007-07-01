Звернення Януковича до військових моряків

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав військовослужбовців, ветеранів та працівників Військово-Морських сил Збройних сил України з нагоди 15-ї річниці ВМС ЗСУ.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, у своєму вітанні глава уряду відзначив, що “сьогодні Військово-Морські сили України перебувають на відповідальному етапі реформування, метою якого є побудова сучасного, оптимального за чисельністю, добре озброєного флоту”.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що уряд докладатиме усіх необхідних зусиль для розв’язання проблем та забезпечення майбутнього Військово-Морських сил.

“Ми шануємо військових моряків за сумлінну самовіддану службу в ім’я забезпечення оборони та недоторканності морських рубежів Батьківщини і високо цінуємо вашу професійну майстерність, мужність, патріотизм та вірність морським традиціям”, підкреслюється у вітанні.