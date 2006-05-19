Черновецький управлятиме пробками за схемою

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив своїм заступникам на одній з найближчих колегій КМДА розробити схему пробок на автодорогах столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на черговому розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації.

«Я їжджу по місту, бачу пробки. Машин стало більше. Одна проблема – це те, що машини залишають на вулиці, на дорогах і проїхати неможливо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Крім того, він акцентував увагу на тому, що через пробки також погіршується екологічний стан.

«Я б хотів, щоб ми склали карту пробок і обговорили на наступній (колегії) або через колегію питання про те, де ці пробки і що нам з ними робити. І як поводитися з машинами, водії яких нахабно залишають їх серед дороги», - підкреслив мер.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2006 року Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив адміністративний позов Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до КМДА і визнав незаконним розпорядження про блокування коліс автомобілів у не встановлених для паркування місцях.

Рішення суду стосується розпорядження міської адміністрації №1996 від 28 жовтня 2005 р. „Про заходи щодо впорядкування відстою транспортних засобів на проїжджих частинах вулиць міста Києва”.