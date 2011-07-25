Кірєєв вигнав нардепа із зали засідань
12:22, 25 липня 2011Політика
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До завершення судового розгляду
|Андрій СЕНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя ухвалив на місці після того, як А.СЕНЧЕНКО звернувся до нього з вимогою поважно ставитися до Ю.ТИМОШЕНКО.
«Чому Ви дозволяєте собі хамство стосовно жінки? Ви виступаєте «щупальцями», - заявив А.СЕНЧЕНКО після того, як Р.КІРЄЄВ декілька разів вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО відповісти на запитання, чи підтримує вона клопотання свого захисту про закриття кримінальної справи, але екс-прем’єр також хотіла надати свої пояснення щодо цього клопотання.
Після невеличкої суперечки Р.КІРЄЄВ оголосив: «Ця особа ображає суд, тому суд ухвалив рішення видалити СЕНЧЕНКА із зали судового засідання до завершення судового розгляду справи».
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