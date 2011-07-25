Кірєєв вигнав нардепа із зали засідань

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ видалив народного депутата Андрія СЕНЧЕНКА (фракція "БЮТ-Батьківщина") із зали засідань до завершення судового розгляду справи щодо екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя ухвалив на місці після того, як А.СЕНЧЕНКО звернувся до нього з вимогою поважно ставитися до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Чому Ви дозволяєте собі хамство стосовно жінки? Ви виступаєте «щупальцями», - заявив А.СЕНЧЕНКО після того, як Р.КІРЄЄВ декілька разів вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО відповісти на запитання, чи підтримує вона клопотання свого захисту про закриття кримінальної справи, але екс-прем’єр також хотіла надати свої пояснення щодо цього клопотання.

Після невеличкої суперечки Р.КІРЄЄВ оголосив: «Ця особа ображає суд, тому суд ухвалив рішення видалити СЕНЧЕНКА із зали судового засідання до завершення судового розгляду справи».