У літака, в якому Яценюк повертався з Косова, відмовив двигун

На літаку, в якому міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК повертався з Косова, виникла позаштатна ситуація, що потребувала втручання підрозділів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Під час польоту з Пріштіни до Борисполя в літаку, на якому летів міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, виникла позаштатна ситуація, що потребувала втручання, зокрема підрозділів МНС», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він повідомив, що зараз інцидент розслідує державна комісія, результати і висновки якої будуть доведені до громадськості. За словами Н.ШУФРИЧА, дії екіпажу, за попередніми оцінками, оцінені як професійні.

У той же час міністр не уточнив, які неполадки були в літаку, і відмовився назвати авіакомпанію, що проводила рейс.

«Арсеній повернувся, повернулася велика кількість ваших колег (журналістів – УНІАН) – усе добре», - додав він.

Зі слів же кореспондента УНІАН, який знаходився у літаку, відмовив один з двигунів. Екіпаж прийняв рішення летіти до Києва на одному двигуні. У Борисполі літак зустрічали машина швидкої допомоги і велика кількість техперсоналу.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 липня міністр закордонних справ України А.ЯЦЕНЮК знаходився з робочим візитом у Сербії.