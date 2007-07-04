Тарасюк не вмовляв свата поступитися Луценку

Лідер Народного руху України Борис Тарасюк в інтерв’ю УНІАН заявив, що жодного разу не використовував родинні зв’язки з Юрієм Костенком (донька Бориса Тарасюка одружена з сином Юрія Костенка), аби вмовити свата поступитися Луценку.

“З вашого запитання виходить, що я найбільший пацифіст... – сказав Тарасюк. - У переговорах я маю великий досвід, але я проводжу тверду лінію, намагаюся досягти бажаного результату. Тобто м’якість публічних висловлювань не означає м’якість у переговорному процесі.

Що стосується бесід за столом із Юрієм Івановичем (Костенком)... Хоч ми й стали родичами завдяки нашим дітям, але не так часто зустрічаємося за столом. Ми здебільше контактуємо як лідери партій в партійних офісах”.

Разом з чим Тарасюк висловив жорстку позицію щодо переговорів зі створення мегаблоку. “Квоти мають бути розподілені по всьому списку”. “Якщо брати за основу арифметичну формулу, то з трьох учасників блоку найбільший рейтинг має “Наша Україна”. І відповідно лідер “Нашої України” має очолити список”. Якби хто запитав Тарасюка, то він віддав би визначення першої п’ятірки та десятки “у руки соціологів”. Щодо портфелів у майбутньому кабінеті, тут до розподілу Тарасюк вважає за доцільне приступати тільки після виборів.

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