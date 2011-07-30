Політолог: ризик арешту Тимошенко зростає

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що ризики арешту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зростають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

«Ризики арешту ТИМОШЕНКО внаслідок нинішнього надмірно конфліктного ходу судового процесу, на мій погляд, певною мірою зростають», - сказав він.

На думку В.ФЕСЕНКА, у владі і в керівництві правоохоронних органів, які впливають на хід судового процесу, дуже незадоволені тим, як відбувається процес. «Це одна з причин, чому вони хочуть прискорити його завершення. Дуже дратує багатьох людей у владі те, як поводиться ТИМОШЕНКО в суді, і це може підштовхувати хоча б частину тих людей, які впливають на хід цього процесу з боку влади, все ж таки ризикнути і показово заарештувати ТИМОШЕНКО», - додав експерт.

На його переконання, звернення прокуратури з вимогою заарештувати Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вона не дає можливості нормально вести судовий процес, є попередженням.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО може бути пов`язаний з серйозними іміджевими і зовнішньополітичними ризиками для влади.

В.ФЕСЕНКО також припускає, що Ю.ТИМОШЕНКО може бути заарештована на підставі судового вироку, а потім відбудеться амністія.

Він зазначив, що деякі експерти прогнозують, що судовий процес завершиться в серпні-вересні. За словами В.ФЕСЕНКА, темпи цього процесу у порівнянні з іншими судовими процесами, зокрема над екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, дають підстави для таких висновків.

Він також додав, що з боку команди Ю.ТИМОШЕНКО спостерігається тенденція затягувати і дискредитувати судовий процес. На думку експерта, деякі процедурні моменти, пов`язані з захистом Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема з відсутністю постійної команди адвокатів, можуть бути аргументом в разі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до Європейського суду з прав людини. Однак це можна буде зробити тільки після судового вироку.

В.ФЕСЕНКО вважає, що головні завдання затягування судового процесу пов`язані з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО сподівається, що політична кон`юнктура в країні буде змінюватися не на користь влади і це може допомогти їй уникнути покарання. Крім того, якщо Ю.ТИМОШЕНКО вдасться максимально затягнути судовий процес до парламентських виборів, то вона як підсудна, але без судимості, зможе взяти участь у виборах.

«Можна буде використати фінальну частину судового процесу як площадку парламентської боротьби. Тоді покарати ТИМОШЕНКО буде важче, оскільки вона буде опозиційним діячем від час виборчих перегонів», - додав експерт.