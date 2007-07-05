Яценюк пообіцяв літати тільки економ-класом

13:47, 05 липня 2007
Політика
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«Літакова» тема буквально переслідувала міністра

ЯценюкМіністр закордонних справ України Арсеній Яценюк під час свого візиту до Сербії пообіцяв журналістам почати економити на своїх зарубіжних візитах, літаючи економ-класом. «Літатимемо бізнесом, коли вирішимо всі проблеми матеріально-технічного забезпечення міністерства, - заявив глава МЗС. - Ось тоді літатимемо бізнесами, чартерами, чим хочете, літатимемо». Тема літаків, відзначає кореспондент УНІАН, переслідувала делегацію протягом всього відрядження.

Під час неформальної зустрічі з журналістами, яка, за останньою політичною модою, заданою Президентом, проходила не в залі, а на вулиці, всіх злегка напружив літак, що пролетів прямо над головами журналістів, розпилюючи речовину, що знищує комарів. Чи не «можна домовитися, щоб він літав трохи вище», – пожартував міністр.

А дорогою до Києва у польоті відмовив один із двигунів міністерського літака, що примусило особисто міністра надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича примчатися в аеропорт і перевірити, чи не диверсія це...

Докладніше про візит Арсенія Яценюка до Сербії читайте тут

 

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