Міністр освіти має теорію про зв`язок між зачаттям і вступом до вузу

Міністр освітиУкраїни Станіслав НІКОЛАЄНКО закликає українців приділяти більше уваги вихованню своїх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі міністр зазначив, що громадяни приділяють недостатньо часу вихованню дітей. Так, за даними С.НІКОЛАЄНКА, середньостатистичний українець (мається на увазі чоловік - УНІАН) займається вихованням дитини всього 4 хвилини на день. "Не жінка, чоловік витрачає чотири хвилини на день", - зазначив міністр освіти.

За його словами, через недостатнє виховання далі виникає безліч проблем, зокрема, дитина сама не може вступити до вузу.

"От проґавили дитину. Потім він (батько - УНІАН) що робить? Соціологи показують, що 42% батьків шукають гроші, щоб комусь сунути, щоб вирішити цю проблему (проблему вступу до вузу - УНІАН)", - зазначив С.НІКОЛАЄНКО.

У зв`язку з цим він підкреслив: "Згадувати про дитину треба до зачаття і займатися (дитиною - УНІАН) постійно, а не тільки тоді, коли вступна кампанія прийшла".