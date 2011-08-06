Донецькі осередки демпартій об'єдналися на захист Тимошенко

У Донецькій області ініціативна група представників різних політичних і громадських організацій регіону звернулася до жителів області підтримати їхні вимоги до влади країни припинити репресії проти представників опозиції та українського народу, а також розпочала збір підписів громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціативна група «Донеччани проти репресій», до складу якої увійшли понад 10 керівників Донецьких обласних партійних і громадських організацій, серед яких партія «Народний Рух України», «Конгрес українських націоналістів», ВО «Свобода», громадських організацій «Донецький інститут інформації», «Меморіал ім. Василя Стуса» та ін. в своєму зверненні заявили, що «арешт колишнього прем`єр-міністра і основного опозиційного лідера під час судового процесу, який розцінюється правозахисниками, зарубіжними експертами і значною частиною українського суспільства, як політично мотивований, є серйозним кроком назад на шляху демократичного розвитку України».

На думку авторів звернення, «ведення політично мотивованих кримінальних справ украй негативно позначиться на зовнішній і внутрішній політиці нинішньої влади».

У зверненні наголошується, що Україна, як європейська держава, представлена в Комітеті міністрів Ради Європи, готується до проведення Євро-2012, а в 2013 році головуватиме в Організації з безпеки і співробітництву в Європі, тому зобов`язана дотримувати основні права громадян, у тому числі й лідера опозиції - Юлії ТИМОШЕНКО.

«Арешт ТИМОШЕНКО ми розцінюємо як вчинення тиску на підсудну і залякування українських громадян», - акцентують донецькі представники громадських і партійних організацій.

Вони вважають, що інакше міжнародний імідж України «буде безповоротно загублено, а громадяни країни вимушені будуть визнати, що живуть в авторитарній державі». Це, на думку авторів звернення, може примусити населення вибрати «ефективніші методи політичної боротьби, які довели свою дієвість в 2004 році». Тому вони вимагають припинити репресії і закликають пристати на їхні вимоги.

«Ні - диктатурі хамства! Сьогодні ТИМОШЕНКО – завтра ти!», - зазначається у зверненні.

Ініціативна група зазначила, що збір підписів в Донецькій області здійснюватиметься одночасно в різних містах регіону.