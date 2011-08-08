Адвокат Тимошенко утретє просить Кірєєва відпустити екс-прем'єра

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО втретє вимагає від суду звільнити її з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив адвокат Юрій СУХОВ сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва.

«Є численні звернення від видатних діячів України, Героїв України, представників творчої інтелігенції. У зв’язку з тим, що гарантії від церков та народних депутатів суд не визнав достатніми для зміни запобіжного заходу, я прошу суд звільнити ТИМОШЕНКО з-під варти і передати її на поруки», - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, відповідні гарантії надали Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Сергій ЛИТВИН, Марія МАТІОС, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, Мирослав МИРОНОВИЧ, Ігор та Ірина КОЛИНЦІ, Тарас ВОЗНЯК, Руслана ЛИЖИЧКО, Олександр ПОНОМАРЕВ, Ада РОГОВЦЕВА, Арсен АВАКОВ, Ніна СУПРУНЕНКО, представники незалежних профспілок, об’єднань підприємців, козацького руху та інші.

Головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ повідомив, що клопотання буде розглянуте після допиту свідків.