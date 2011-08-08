Адвокат Тимошенко скаржиться, що не може належним чином її захищати

Арешт лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО позбавив її належного захисту у судовому процесі, заявляє її адвокат Юрій СУХОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», адвокат наголосив: «Станом на сьогодні у мене немає дозволу на побачення з Юлією ТИМОШЕНКО, а в неробочий час відвідувати СІЗО неможливо».

За словами Ю.СУХОВА, основна проблема полягає в тому, що судові засідання тривають з самого ранку до пізнього вечора.

«Якщо засідання в нас будуть тривати так, як і зараз - весь робочий день, – то я фактично буду позбавлений можливості побачитися з підзахисною та узгодити певні позиції», - зауважив адвокат.