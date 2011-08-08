Виконавча служба вимагає знести намет під Лук'янівським СІЗО
17:14, 08 серпня 2011Політика
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Прибули у супроводі міліції
О 16.10 до Лук`янівського СІЗО прибули представники виконавчої служби у супроводі наряду міліції, двох понятих та знімальної групи муніципального телеканалу «Київ», які вимагають знести намет - громадську приймальню народного депутата Євгена СУСЛОВА та припинити акцію протесту «Батьківщини молодої» у зв`язку з рішенням суду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВМГО «Батьківщина молода».
На місце прибув народний депутат Є.СУСЛОВ та намагається владнати конфлікт.
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