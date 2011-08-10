Єпископ нагадує Кірєєву про відповідальність перед Господом Богом

Єпископ Сімферопольський і Кримський КЛИМЕНТ (Українська православна церква Київського патріархату) просить відпустити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на поруки і нагадує про суд Божий.

«Як керуючий Кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату звертаюся до Вас у справі, яка набула широкого суспільного та світового розголосу – стосовно кримінальної справи № 49-3151, якою обвинувачується лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО», - йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні на ім’я судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА.

«До мене як єпископа, керуючого єпархією, останнім часом приходять і телефонують тисячі віруючих з проханням виступити на захист відомого всьому світу політичного діяча, людину, яка була двічі прем’єр-міністром України, представляла нашу країну на світовій арені. Це мій громадянський і пастирський обов’язок, адже Церква завжди закликала до милосердя та молилася за тих, які перебувають у в’язниці», - заявив єпископ КЛИМЕНТ.

Він нагадав слова зі Святого Письма про те, що буде «немилостивий суд тому, хто не творив милості; милість же підноситься над судом» (Послання ап. Якова, 2:13).

«Пане суддя, приймаючи рішення, Ви повинні пам’ятати про відповідальність перед українським народом, а головне – перед Господом Богом. Бо кожна людина постане перед іншим судом – судом Божим. Ви також не будете винятком», - говориться у документі.

«Знаю особисто Юлію ТИМОШЕНКО як глибоко віруючу людину, справжню християнку, яка багато зробила для утвердження в Україні віри та духовності. Як і мільйони наших співвітчизників, переконаний, що жодних підстав для арешту Юлії ТИМОШЕНКО не було і немає. Вона завжди з’являлася до прокуратури та до суду. Тому Ваше рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту сприймається, як юридично невмотивований, політичний крок, схожий на політичну розправу влади над своїм опонентом», - пише керуючий Кримською єпархією УПЦ Київського патріархату.

Єпископ КЛИМЕНТ просить змінити запобіжний захід із взяття під варту Ю.ТИМОШЕНКО на його особисту поруку.