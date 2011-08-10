Країни Вишеградської четвірки вважають арешт Тимошенко неадекватним

Країни Вишеградської четвірки – Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина – висловили занепокоєння з приводу поточної ситуації в Україні, спровокованою рішенням Печерського районного суду про арешт екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Чехії, про це йдеться у заяві країн Вишеградської четвірки щодо ситуації в Україні.

На думку представників країн Вишеградської четвірки, такий захід є неадекватним як для порушення регламенту суду та перешкоджання судовому процесу.

Країни Вишеградської четвірки вважають, що справедливі, прозорі і незалежні судові процедури повинні гарантуватись всім громадянам України.

Країни Вишеградської четвірки, які є активними прихильниками європейських прагнень України, висловлюють сподівання, що українська влада зможе реалізувати ці прагнення за допомогою належного функціонування верховенства права, справедливого судочинства та високих стандартів демократії в Україні.