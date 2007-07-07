УНП вимагає від мегаблоку включити до програми партії ”недоторкані” теми

Українська народна партія наголошує на необхідності зафіксувати в програмі єдиної національно-демократичної партії курс на інтеграцію України в НАТО, визнання ОУН-УПА, визнання української мови як єдиної державної, підтримку дрібного та середнього підприємництва, впровадження екосоціальної моделі економіки.

Про це йдеться в ухваленій сьогодні заяві Центрального проводу Української народної партії, текст якої УНІАН передано прес-службою УНП.

Заявою УНП підтвердила, що "готова до участі у дострокових виборах у складі блоку демократичних сил та створенню єдиної правої партії у разі дотримання чітких ідеологічних орієнтирів блоку та створення єдиної правої партії на демократичних засадах, які засвідчені 4 липня в застереженнях до Декларації об`єднання демократичних сил".

УНП також наголошує, що розглядає блок "як перший етап до створення національної-демократичної партії", а тому програму блоку вважає основою програми майбутньої партії. З огляду на це УНП акцентує увагу на змістові та процедурі ухвалення програми блоку.

В УНП вважають, що програма блоку має бути ухвалена в демократичний спосіб – обговорена і погоджена всіма учасниками блоку, оскільки "для того, щоб пропагувати програму, з нею потрібно бути згодним". Крім того, при формуванні програми блоку, УНП "наполягає на дотриманні ціннісних орієнтацій і застерігає від підміни їх комерційним, кон`юнктурним підходом до політичної діяльності". "Ми категорично не сприймаємо так званий "маркетинговий" підхід, за яким виборцеві говорять те, що він хоче почути. Замовчувати цінності, яких ми дотримуємося, – означає або відмовитися від них, або говорити неправду виборцеві", - йдеться у заяві.

Щодо того, якими мають бути цінності, відображені в програмі блоку, а відтак і єдиної партії, у заяву зазначено: "Якщо ми всі своїми підписами підтвердили, що ця партія буде національно-демократичною, то її програма повинна відображати базові цінності національної демократії”.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом ухвалили: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Батьківщини.

Мегаблок демократичних сил має назву «Наша Україна – Народна самооборона».

Нагадаємо, що 6 липня лідер громадсько-політичного руху "Європейська платформа для України" Микола Катеринчук сказав, що блок "Наша Україна - Народна Самооборона" не чіпатиме тему вступу України до НАТО та мовне питання у своїй кампанії під час дострокових виборів до Верховної Ради.