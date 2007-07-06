Блок НУ-НС оминатиме теми НАТО та мови під час виборів

Блок "Наша Україна - Народна Самооборона" не чіпатиме тему вступу України до НАТО та мовне питання у своїй кампанії під час дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав лідер громадсько-політичного руху "Європейська платформа для України" Микола Катеринчук: "Я про все не буду казати, що буде у нас реалізовано в стратегії, але можу сказати про те, що ми не будемо робити. Ми не будемо втягуватися в гуманітарні дискусії в питаннях НАТО, в питаннях мови і інших питаннях. Ми будемо говорити про прагматичний вибір громадян, який покращить їх життєвий стан. Ми будемо говорити про збільшення робочих місць - як ми будемо цього досягати. Ми будемо говорити про енергетичну безпеку України, які будуть тарифи і як ми забезпечимо реформу ЖКГ - не так, як зараз "дерибанять" ті 7 мільярдів в уряді, начебто проводячи таку реформу. Ми будемо давати відповіді на майбутнє - яке буде майбутнє всієї країни. І ці люди, які є в "десятці", вони всі є професійними, вони є всі принциповими. Це - люди майбутнього. Вони приходять з новими ідеями, новим баченням розвитку країни. Я думаю, що це буде основним, на що ми будемо робити акцент під час виборчої кампанії".

5 канал