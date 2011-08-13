Опозиція вимагатиме від США і ЄС санкцій проти українських посадовців?

17:08, 13 серпня 2011
Політика
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Одне звернення вже передали

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» Степан КУРПІЛЬ і Юрій ОДАРЧЕНКО та представники громадськості передали сьогодні у Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні звернення понад трьох тисяч громадян з проханням заборонити в`їзд до США судді Печерського районного суду м. Києва Родіону КІРЄЄВУ та судді Апеляційного суду столиці Ользі ЄФІМОВІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам С.КУРПІЛЬ повідомив, що опозиція передаватиме подібні звернення й у посольства інших країн.

«Сьогодні Посольство США – це перше посольство, до якого ми приїхали. По суті, ми звернемось до всіх посольств, у тому числі країн Шенгенської зони, Посольства Канади, Представництва ЄС в Україні з аналогічними вимогами», - сказав депутат.

У свою чергу, Ю.ОДАРЧЕНКО не виключив, що опозиція ініціюватиме підписання звернень до урядів інших держав із закликом ввести санкції проти інших українських високопосадовців через політичні репресії, що здійснюються в Україні.

«Я думаю, що, можливо, ця ініціатива розповсюдиться і на українських чиновників, високопосадовців, керівників України, які є фактично замовниками цього політичного судилища», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Суддя Печерського райсуду Києва розглядає кримінальну справу за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

12 серпня суддя Апеляційного суду столиці Ольга ЄФІМОВА ухвалила рішення про відмову приймати до розгляду по суті скаргу на рішення Печерського райсуду про арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

 

 

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