Сірий: У правовій державі "суд натовпу" не може підноситися над офіційним

Як же адвокат Микола Сірий умовлятиме Тимошенко вставати в суді? "Комсомольской правде в Украине" вдалося розшукати кандидатську дисертацію, яку він захистив ще в 1992 році. Вона присвячена популярній на той час темі гласності в діяльності суду. Деякі заяви, які робив тоді юрист, через 20 років йому доводиться "відпрацьовувати" на практиці. Газета вирішила систематизувати тодішні погляди юриста на хід судового процесу і порівняти з нинішнім судом над Тимошенко.

Печерський райсуд Києва заборонив трансляцію засідання, фото- і відеозйомку. "Я категорично заперечую проти припинення прямої трансляції", - обурилася тоді Тимошенко, і, як її адвокат, Сірий мав би підтримати праведний гнів підзахисної. Насправді ж не виключено, що він дотримується якраз протилежної точки зору. Принаймні, це витікає з тексту дисертації:

"Теле- і радіотрансляція судового слухання неминуче ставить учасників процесу в становище акторів. Роль "зірки" екрану або ефіру може виявитися дуже нелегкою, і тим самим суттєво спотворити позицію, поведінку учасників розгляду... Що ж до розширення судової аудиторії за рахунок проведення трансляції судових слухань, то в цьому бачиться елемент штучності, невиправданої популяризації... Трансляції судових процесів допускати не слід. Шкода від них правосуддю бачиться значно більшою, ніж можлива користь для суспільства".

Під час засідання на лавах, призначених для відвідувачів, розміщуються народні депутати України. Їх "тактовність" відносно судді та працівників прокуратури - притча во язицех. Втім, не краще поводяться і члени деякої громадської організації "Тимошенко к ответу!". У своїй дисертації адвокат Тимошенко писав і про перший, і про другий випадки.

"Суд - не місце для диспутів і мітингів, а тому неприпустимо використання публікою плакатів, транспарантів, гасел. Подібні дії - це вже не форми контролю, а вплив на суд і учасників процесу".

"Публіка... створює психологічний настрій, урочистість, авторитетність зібрання. Посилюються чинники сильної дії на внутрішній світ учасників процесу, на підсудного. У таких умовах завжди важко говорити брехню".

Рішення Кірєєва постійно критикують. І сам Микола Сірий дозволяє собі висловлювання на зразок "рішення суду приймають нагорі", маючи на увазі тиск на суд з боку влади. Не виключено, що ще 20 років тому, у момент написання дисертації, Сірий визнав би подібне висловлювання прямим впливом на суд:

"...за відсутності гласності створюється сприятливий режим для протизаконного впливу на суд з боку вищестоящого суду, прокуратури, органів слідства... у міру затвердження гласності зростає можливість тиску на суд з боку народного елементу... Цей вплив часто носить стихійний, руйнівний характер".

Опозиція офіційно заявила: мітинги й акції протесту, які проходять під Печерським судом, будуть безстроковими. Як випливає з кандидатської Миколи Сірого, подібні форми впливу недопустимі. З іншого боку, він визнає, що суспільство має право на контроль над законністю рішень, які приймає суд.

"У правовій державі "суд натовпу" не може підноситися над судом офіційним".

"Серед форм незаконного й неприпустимого впливу громадської думки на суд можуть бути названі: звернені до суду вимоги, ультиматуми під загрозою проведення страйків, масової громадянської непокори, інших акцій, проведення мітингів, організація пікетів біля будівлі суду, проведення організованого тиску на суд у залі під час розгляду справи, погрози, образи на адресу суддів".

Укрінформ