Суд знову відмовив у звільненні Тимошенко з-під варти

Печерський районний суд Києва вчергове відмовив адвокатам екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про зміну їй запобіжного заходу на не пов’язаного з арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ.

Він також відхилив клопотання низки правозахисників, Національної спілки письменників України про взяття ЮТИМОШЕНКО на поруки.

Як зазначається в рішенні, клопотання захисників не містить обставин, які б вказували на необхідність зміни запобіжного заходу підсудній, і судом в свою чергу не встановлено таких обставин.

Наступне судове засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться завтра, 16 серпня, о 09.30.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва 5 серпня задовольнив клопотання прокурорів про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. Екс-прем`єр з 5 серпня перебуває у Лук’янівському СІЗО.

У свою чергу партія "Батьківщина" та ще низка опозиційних політичних сил розпочали безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.