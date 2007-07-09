У Партії Регіонів радяться, що робити з Табачником

Віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро Табачник вважає, що основною відмінністю Верховної Ради V скликання від усіх попередніх парламентів була його надмірна політизація. "Ряд фракцій, по суті, викреслили себе з активного законодавчого життя, захопившись, як БЮТ і „Наша Україна”, демагогією, політиканством „штурмом” електрощитових, бійками і подібними нісенітницями, вони, по суті, перестали бути парламентаріями ще взимку 2006-2007 років", - заявив Дмитро Табачник в інтерв`ю УНІАН.

На запитання кореспондента, чи збирається віце-прем`єр на вибори за списком Партії регіонів, Дмитро Табачник відповів: "Не знаю, у нас іде дискусія".

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