Балога вказує бунтарям на двері

Рішення про трансформацію демократичного блоку в єдину партію слід оголосити до дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив сьогодні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Він переконаний, що в основу створення такої партії потрібно покласти цінності розвитку суспільства та країни, які сповідує Президент Віктор ЮЩЕНКО. «Учасники мегаблоку мають гуртуватися навколо президентського курсу на побудову міцної демократичної держави, яка має стати повноправним членом європейської спільноти. Це – необхідний цементуючий елемент нашої спільної стратегії і тактики. Такий підхід має бути перенесений і на процес трансформації виборчого блоку в єдину партію», - зауважив глава Секретаріату Президента.

На сьогодні, за словами В.БАЛОГИ, демократичному мегаблоку потрібно зосередитися на досягненні двоєдиної мети – перемоги на позачергових виборах і формальному завершенні об’єднавчого процесу. «Ми повинні забезпечити такий результат голосування, який дасть демсилам можливість утворити парламентську більшість і сформувати уряд. Вірю у досяжність поставленої мети. Однак на шляху до неї блок має діяти в єдиному ключі, підпорядкувати увесь ресурс. Важливо пам’ятати, що будь-які внутрішні розбіжності тільки послаблять наші зусилля», - наголосив він.

Керівник президентського Секретаріату зазначив, що учасники блоку мають неухильно виконувати внутрішні ухвали, прийняті більшістю. За його словами, «широке попереднє обговорення гарантуватиме врахування всіх думок і позицій. Далі настає жорстка виконавча дисципліна. Незгодні чи ті, хто продовжуватиме мати якусь особливу думку, мають залишити лави. Це жорстко, але необхідно».

В.БАЛОГА наголосив, що умовою перебування в мегаблоці є офіційне підтвердження партією, яка до нього входить, готовності до злиття в єдину політичну силу. «Так мають вирішити партійні з’їзди, причому це слід зробити до виборів, аби уникнути будь-яких непорозумінь чи спекуляцій після завершення перегонів. Слід усвідомити: час існування дрібних партій відійшов, на політичній арені сучасної України можуть ефективно діяти тільки вагомі гравці».

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і єдиної політичної партії.

Декларацію підписали: від “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, партії “Вперед, Україно!” – Юрій ЛУЦЕНКО, Народного руху України – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Християнсько-демократичного союзу - Володимир СТРЕТОВИЧ, “Пори” – Владислав КАСЬКІВ, Партії захисників Вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, Конгресу українських націоналістів – Євген ГІРНИК, Європейської партії України – Микола КАТЕРИНЧУК.

Сьогодні Конгрес українських націоналістів заявив, що виступає проти створення єдиної партіїна базі виборчого мегаблоку „Наша Україна – Народна Самооборона”.