Помер прем'єр Криму

Помер голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь Джарти.

Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Віолета ЛІСІНА.

В.Джарти помер у Криму сьогодні вночі.

За словами В.ЛІСІНОЇ, глава кримського уряду помер через хворобу. Водночас вона не повідомила, через яку.

В.ЛІСІНА додала, що сьогодні в одному з храмів Сімферополя відбудеться панахида.

Як повідомляв УНІАН, В.Джарти пішов у відпустку 18 липня, а 8 серпня прес-служба Ради міністрів Криму повідомила про його повернення на півострів після операції, а також про проходження курсу реабілітації.

Василя Джарти кримський парламент призначив головою Ради міністрів АРК у березні 2010 року і переобрав його на цю посаду у листопаді 2010 року.

Після цього В.Джарти, за його словами, було зроблено операцію на шлунку в одній з клінік Німеччини.

За неофіційними даними, у В.Джарти був рак.