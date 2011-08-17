Помер прем'єр Криму
Сьогодні вночі
Помер голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь Джарти.
Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Віолета ЛІСІНА.
В.Джарти помер у Криму сьогодні вночі.
За словами В.ЛІСІНОЇ, глава кримського уряду помер через хворобу. Водночас вона не повідомила, через яку.
В.ЛІСІНА додала, що сьогодні в одному з храмів Сімферополя відбудеться панахида.
Як повідомляв УНІАН, В.Джарти пішов у відпустку 18 липня, а 8 серпня прес-служба Ради міністрів Криму повідомила про його повернення на півострів після операції, а також про проходження курсу реабілітації.
Василя Джарти кримський парламент призначив головою Ради міністрів АРК у березні 2010 року і переобрав його на цю посаду у листопаді 2010 року.
Після цього В.Джарти, за його словами, було зроблено операцію на шлунку в одній з клінік Німеччини.
За неофіційними даними, у В.Джарти був рак.