Міліція затримала журналістів, які знімали кортеж Януковича

Сьогодні у Донецьку міліція затримала трьох кореспондентів, що проводили відеозйомку кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і урядовців, що його супроводжують, які прибули для участі у похоронах голови Ради міністрів АРК Василя Джарти.

Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном голова Донецької обласної громадської організації «Союз ошуканих вкладників» Дмитро ВЕРЗИЛОВ, сьогодні вранці він і кореспонденти трьох сайтів - «НГО», «Кордон» і «Агентства журналістських розслідувань» - знаходилися на узбіччі дорогі неподалік аеропорту Донецька. Коли кортеж з В.ЯНУКОВИЧЕМ і особами, що його супроводжують, проїжджав поруч, журналісти стали знімати це на відео. У цей час до кореспондентів підійшли співробітники міліції і попросили пройти з ними до Київського РВВС м. Донецька «для встановлення особи».

«Співробітники міліції затримали нас без пояснень. Сказали тільки, що нібито ми виглядаємо «якось підозріло», - сказав Д.ВЕРЗИЛОВ.

Він уточнив, що після цього його і трьох кореспондентів посадили у міліційну машину і доставили до райвідділку, де досі утримують без пояснень.