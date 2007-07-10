Ключковський діагностував у Мороза ”дуже серйозну хворобу”

Народний депутат п’ятого скликання від “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає безпідставними звинувачення на адресу президентської команди з боку голови Верховної Ради п’ятого скликання Олександра МОРОЗА у намаганні встановити диктатуру в Україні.

Як повідомляється на офіційному сайті об’єднання демократичних сил, про це Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив сьогодні, коментуючи заяву О.МОРОЗА, що президентська команда під прикриттям дострокових виборів намагається провести референдум, аби “ним ввести диктаторського змісту Конституцію”.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що О.МОРОЗ повинен повністю взяти на себе відповідальність за нинішню редакцію Конституції, бо “саме він - разом з МЕДВЕДЧУКОМ та СИМОНЕНКОМ - виписував засади змін в Конституцію, які й привели Україну до сьогоднішньої політичної кризи”. “І це теж відповідальність МОРОЗА. Серйозна історична, а не тільки політична відповідальність”, - наголосив він.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, “не хотіти змінювати Конституцію, не хотіти вдосконалювати її, не хотіти прописувати в ній демократичні механізми, звинувачуючи одночасно когось у диктатурі - це вже дуже серйозна хвороба”. “Якби я був медиком, я б назвав це на кшталт “владофілія” , - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, на прес-конференції О.МОРОЗ заявив, що президентська команда під прикриттям дострокових виборів намагається провести референдум з внесення змін до Конституції.

«Сьогодні знову існує думка, що в Україні демократичний Президент, який хоче шляхом дострокових виборів ще раз підтвердити демократію в Україні», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому, за словами О.МОРОЗА, в Європі не зважають на те, що «мова йде не про вибори як такі, а мова йде про проведення референдуму, аби ним ввести диктаторського змісту Конституцію».

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