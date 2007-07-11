Подарунок для Януковича терміново передруковуватимуть

Другу книгу Януковича "...І рік у владі" чекає перевидання ще до її офіційного виходу друком. Про це пише газета "Сегодня". Справа в тому, що перші сто сигнальних екземплярів книжки було надруковано з прикрою помилкою. Обкладинка проілюстрована фотографією Януковича і національним прапором України... перевернутим догори ногами: жовта смуга зверху, а синя - знизу

Цікаво, що зовсім недавно один з депутатів - Олег Антіпов - вніс до парламенту законопроект, згідно з яким пропонував перевернути прапор, бо за китайським вченням фен-шуй нинішнє розташування кольорів символу нації символізує неблагополуччя України.

Втім, фен-шуй до книжки Януковича відношення не має - як розповіли джерела, наближені до прем`єра, з ілюстрацією книги просто сталася помилка, а сигнальні екземпляри для того і друкують, щоб будь-які помилки виправляти. "Перші екземпляри книги були надруковані, поки Віктор Федорович знаходився в Барселоні, - сказав один з радників прем`єра, - так що він цю книжку ще не бачив, і ймовірно, тираж передрукують з новою обкладинкою". Презентувати ж книгу будуть 4 серпня - саме цього дня минулого року Янукович вдруге став прем`єром.

УНІАН має підозру, що помилку "джерела, наближені до прем`єра" помітили не самі, а дізналися про неї з публікації на сайті УНІАН.