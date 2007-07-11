Мороз зібрався не ”кузькину мать” показувати, а на виборах перемагати

Голова Верховної Ради V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ безумовно переможе на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні під час поїздки до Маріуполя.

"Я не говорю, що ми покажемо «кузькину мать», але вибори ми виграємо безумовно", - сказав О.МОРОЗ.

Одночасно він підкреслив, що як і раніше вважає позачергові парламентські вибори авантюрою. "Вели півроку дискусії про проведення виборів. Я вважаю, що це авантюра, і нас в цю авантюру втягнули", - зазначив лідер СПУ.

Сьогодні під час візиту до Маріуполя О.МОРОЗ відвідає Морський торговий порт, агроцех N 11 ДП "Ілліч-АгроДонбас», а також зустрінеться з працівниками Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.