Члени української делегації прогулювали засідання асамблеї ОБСЄ
Гірку правду розповів Олег Білорус
|Олег Білорус
Олег Білорус, зокрема, сказав, що “підготовка шістнадцятої річної сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ була складною, тому що зіткнулися політичні інтереси деяких країн, які не бажали ані проведення сесії в Києві, ані винесення на цю сесію найгостріших проблем безпеки у розвитку регіонів ОБСЄ. Але попри всі ускладнення, сесія пройшла успішно.
Втім в українській делегації працювали лише три чоловіки з восьми, і всі вони були з опозиції. Решта були представниками з коаліції, й вони взагалі не прийняли участь у цій сесії.
“Це була погана демонстрація з їхнього боку, і я думаю, що вони будуть нести за це принаймні моральну відповідальність, - сказав у інтерв’ю Олег Григорович. - Так країну не представляють, вони взагалі не приходили на засідання. Нам трьом доводилося працювати у всіх комітетах, групах. Спікер Мороз та віце-спікер Мартинюк поводилися спокійно, але було помітне прагнення показати, що парламент є, і що він діє. Той факт, що наші керівники Верховної Ради п’ятого скликання виступали на сесії і сиділи під табличками "Голова" і "заступник Голови Верховної Ради" кажуть самі про себе.
До честі апарату Верховної Ради й уряду, організаційно-технологічні моменти були на вищому рівні. Ціни у готелях були “парламентські” (невисокі – авт.), автобуси подавалися вчасно. Прийоми, концерти, екскурсії були зорганізовані настільки добре, що я отримав сотні подяк від делегатів цієї 16 сесії. Європарламентарі охоче дивилися Київ, вони були вражені концертом у Палаці Україна. Казали, що такої грандіозної кількості різноманітних чудових хорів, танцювальних ансамблів на одній сцені у Європі зібрати неможливо”.
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