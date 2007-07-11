Члени української делегації прогулювали засідання асамблеї ОБСЄ

Про це УНІАН розповів голова постійної української делегації у ОБСЄ, віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ, народний депутат Верховної Ради 5 скликання від БЮТ Олег Білорус.

Олег Білорус, зокрема, сказав, що “підготовка шістнадцятої річної сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ була складною, тому що зіткнулися політичні інтереси деяких країн, які не бажали ані проведення сесії в Києві, ані винесення на цю сесію найгостріших проблем безпеки у розвитку регіонів ОБСЄ. Але попри всі ускладнення, сесія пройшла успішно.

Втім в українській делегації працювали лише три чоловіки з восьми, і всі вони були з опозиції. Решта були представниками з коаліції, й вони взагалі не прийняли участь у цій сесії.

“Це була погана демонстрація з їхнього боку, і я думаю, що вони будуть нести за це принаймні моральну відповідальність, - сказав у інтерв’ю Олег Григорович. - Так країну не представляють, вони взагалі не приходили на засідання. Нам трьом доводилося працювати у всіх комітетах, групах. Спікер Мороз та віце-спікер Мартинюк поводилися спокійно, але було помітне прагнення показати, що парламент є, і що він діє. Той факт, що наші керівники Верховної Ради п’ятого скликання виступали на сесії і сиділи під табличками "Голова" і "заступник Голови Верховної Ради" кажуть самі про себе.

До честі апарату Верховної Ради й уряду, організаційно-технологічні моменти були на вищому рівні. Ціни у готелях були “парламентські” (невисокі – авт.), автобуси подавалися вчасно. Прийоми, концерти, екскурсії були зорганізовані настільки добре, що я отримав сотні подяк від делегатів цієї 16 сесії. Європарламентарі охоче дивилися Київ, вони були вражені концертом у Палаці Україна. Казали, що такої грандіозної кількості різноманітних чудових хорів, танцювальних ансамблів на одній сцені у Європі зібрати неможливо”.

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