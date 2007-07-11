Богатирьова відхрестилася від заяви щодо Азарова

Прес-служба депутатської фракції Партії регіонів спростовує публікацію інформаційного порталу proUA.com, в якій містився буцімто коментарР.В. Богатирьової щодо Закону про держзакупівлі.

У своїй заяві щодо інформації, яка з`явилася, Раїса Богатирьова зазначила: «Викликає обурення той факт, що багато Інтернет-видань дозволяють собі оприлюднювати недостовірну і неперевірену інформацію. Що стосується суті самої інформації, хочу акцентувати увагу і редакції, і читачів на тому, що я не коментувала ситуацію, пов`язану з цим Законом, і тим більше, не давала ніяких розпоряджень щодо розміщення будь-якого матеріалу на дану тему. У зв`язку з цим, ніякої відповідальності за даною заявою ні я, ні моя прес-служба не несуть».