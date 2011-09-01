Міліція просить нардепів прибрати три агітнамети з Хрещатика

11:48, 01 вересня 2011
Політика
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На протилежному від Печерського суду боку

Працівники міліції просять народних депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" прибрати три агітаційних намети, які встановлені сьогодні вранці на протилежному від Печерського суду боку Хрещатика.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат Сергій ПАШИНСЬКИЙ, парламентарії письмово повідомили Київську міську державну адміністрацію про встановлення сьогодні цих наметів. В той же час С.ПАШИНСЬКИЙ зазначив, що офіційного дозволу на це надано не було. Однак, на його переконання, цих документів не треба отримувати, оскільки намети одночасно є громадськими приймальнями народних депутатів Віктора ОЛІЙНИКА, Андрія СЕНЧЕНКА та Всеволода БОРОДІНА.

А.ПАШИНСЬКИЙ при цьому запевнив, що сьогодні ввечері агітнамети будуть згорнуті.

 

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