У Києві розпочалося засідання політради НСНУ

У Києві розпочалося засідання політради політичної партії «Народний Союз «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні політради планується обговорити п`ять питань, зокрема, щодо скликання чергового з`їзду НСНУ, про голову центрального виконавчого комітету «Народного Союзу «Наша Україна», про принципи формування виборчого списку кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до ВР.

Передбачається також, що буде розглянуто питання про делегування президії партії повноважень політичної ради «Наша Україна», які не належать до її виключної компетенції, а також про ситуацію у деяких обласних організаціях партії.

Перед засіданням політради голова «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО зачитав заяву Володимира МОЙСИКА про бажання вступити до лав «Нашої України».

Відповідне рішення з цього питання було прийнято учасниками засідання політради одноголосно.