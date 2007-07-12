У Порошенка сьогодні - подвійне свято

Петро Порошенко відзначить одне з найбільших православних свят Петра й Павла у родинному колі. Про це він розповів кореспонденту УНІАН: " Мене зранку вже привітали рідні, друзі, партійні соратники та опоненти. Я планую ввечері поїхати до лікарні, де зараз лікується мій батько, щоб прийняти привітання від нього. А ввечері святкуватиму Петра і Павла в родинному колі. Сьогодні в мене подвійне свято, ми разом святкуватимемо отримання диплома мого старшого сина Олексія".

Матеріал про те, як відзначають свято Петро Ющенко і Володимир Петрович Скубенко, читайте тут