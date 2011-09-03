У Сумах відкрили пам’ятник улюбленому генералу десантників

Сьогодні в Сумах урочисто відкрили пам’ятник-бюст першому командиру повітрянодесантних військ Радянської Армії, генералу армії, Герою Радянського Союзу Василю Маргелову.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонію відкриття до обласного центру прибули гості та цілі делегації з Німеччини, Естонії, а також багатьох міст Росії та України. Багато присутніх були в тільняшках, голубих беретах, з бойовими нагородами та прапорами повітрянодесантних військ.

Почесним гостем на урочистостях був син видатного командувача десантних військ Герой Росії Олександр МАРГЕЛОВ, який свого часу здійснив перший в історії стрибок з парашутом у бойовій машині десанту. Саме йому й було доручено розрізати стрічку і зняти з пам’ятника-бюсту біле полотно парашута. По тому пам’ятник було освячено, а до його підніжжя покладено живі квіти.

Керівництво міста та області вручило групі ветеранів повітрянодесантних військ грамоти та подарунки за особистий внесок у розвиток ветеранського руху.

За словами голови Сумської Спілки інвалідів війни в Афганістані Ігоря СКОРОБАГАТЬКА, задум встановити пам’ятник-бюст В. Маргелову виникла ще у 2008 році, коли відзначалося 100-річчя від дня народження видатного генерала.

«Кошти на виготовлення ми вирішили не брати ні з бюджету, ні зі спонсорів, а збирали всім світом – за принципом народної будови. Загалом на спорудження пішло близько 6 тисяч доларів», - повідомив він.

Автором архітектурного рішення став сумчанин Едуард ГОЛОВАНОВ, а скульптором – харків’янин Едуард ГУРБАНОВ. На думку сім’ї МАРГЕЛОВИХ, усіх, хто знав Василя Пилиповича, цей пам’ятник є найкращим з усіх, що встановлені в різних куточках колишнього Радянського Союзу, наголосив син генерала.

По завершенню урочистостей поруч із пам’ятником В. Маргелову пролунав військовий салют з автоматних пострілів, ліцеїсти Сумського ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою імені Івана Харитоненка пройшли урочистим маршем, військовослужбовці Збройних Сил України представили показові виступи з елементами рукопашного бою, а ветерани-десантники виступили з невеликим концертом.